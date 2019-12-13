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İzmir'de kimyasal sıvı içen genç, iki gün sonra hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Okan Yakıt (28), içtiği kimyasal sıvının ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Okan Yakıt (28), içtiği kimyasal sıvının ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarına büyük üzüntü yaşatan Yakıt'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Olay, Pazartesi günü Güzelbahçe ilçesinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Okan Yakıt, ailesi ile birlikte yaşadığı evde geçen pazartesi günü yalnız olduğu sırada kimyasal bir madde içerek intihar girişiminde bulundu. Bilgisayar mühendisi olduğu öğrenilen Okan Yakıt'tan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde genci hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan genç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Osman Yakıt'ın tedavisine hastanede devam edilirken, içtiği sıvının siyanür olabileceği endişesi ile AFAD ekipleri evi koruma altına alarak, çalışma başlattı. Durumu ağır olan Yakıt'ın doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Okan Yakıt'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Okan Yakıt'ın ölümü nedeniyle yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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