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İzmir'de kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

23.04.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir'de kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki Cadde Kıraathanesi'nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, saldırıda Mustafa Er'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), Erkmen A. (31) ve Yiğit Y. (29) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve olay yerinden araçla kaçan M.D.Ç'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı.


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