İzmir'de kirişi yıkılan alt geçit trafiğe kapatıldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, hurda araç yüklü bir kamyon, Osman Kibar Alt Geçidi üzerindeki beton kirişlerden birine çaptı. Yıkılıp, düşen kiriş ve kamyondan savrulan hurda otomobiller nedeniyle, alt geçit bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Saat 16.00 sıralarında, Kemalpaşa'dan Konak yönüne giden, A.G. yönetimindeki 45 PA 1745 plakalı kamyonun kasasındaki hurda araçlar, Osman Kibar Alt Geçidi'nin üstündeki beton kirişe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kiriş yıkılıp, yere düşerken, kamyondaki 2 hurda otomobil de yola savruldu. Olayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alt geçidi trafiğe kapattı. Yola savrulan kiriş ve hurda otomobillerin vinçle kaldırılmasının ardından, karayolları ekiplerince temizlenen yol trafiğe açıldı.

