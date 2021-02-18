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  4. İzmir’de kısıtlamada kumar partisine polisten baskın

İzmir’de kısıtlamada kumar partisine polisten baskın

18.02.2021 21:12 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen şahıslara toplam 103 bin lira idari para cezası uygulandı.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce kumar oynandığı belirlenen ilçe merkezindeki bir kahvehaneye, rutin kontroller sırasında denetimde bulundu.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen şahıslara toplam 103 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce kumar oynandığı belirlenen ilçe merkezindeki bir kahvehaneye, rutin kontroller sırasında denetimde bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında açık olduğu görülen kahvehaneye yapılan denetimde 30 kişi, masa başında sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, para ile oyun oynarken yakalandı.
Ekipler tarafından tedbirlere uymayan ve kumar oynayan toplam 30 kişiye, 103 bin lira idari para cezası uygulandı.

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