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  4. İzmir’de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

İzmir’de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

29.11.2020 21:50 | Son Güncelleme:
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İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge ile tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de saat 20.00 itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge ile tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de saat 20.00 itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı gibi kalabalık alanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi
Öte yandan Alsancak Gar önünde uygulama yapan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeden geçen tüm araçları durdurarak denetim yaptı. Gerçekleşen uygulamada kısıtlamada özel izni olan vatandaşlar yoluna devam ederken, izni bulunmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 05.00 itibarı ile sona erecek.

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