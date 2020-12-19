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  4. İzmir’de kısıtlamaya uymayanlara 27.6 milyon TL ceza

İzmir’de kısıtlamaya uymayanlara 27.6 milyon TL ceza

19.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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İzmir’de 1 Aralık saat 21.00’den bugün saat 05.00’e kadar emniyet güçlerinin yaptığı denetimlerde 9 bin 47 kişiye toplam 27.6 milyon TL’lik ceza kesildi.İzmir’de 1 Aralık saat 21.00 ile bugün saat 05.00 arasında polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimler yaptı.

İzmir’de 1 Aralık saat 21.00’den bugün saat 05.00’e kadar emniyet güçlerinin yaptığı denetimlerde 9 bin 47 kişiye toplam 27.6 milyon TL’lik ceza kesildi.
İzmir’de 1 Aralık saat 21.00 ile bugün saat 05.00 arasında polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimler yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye adli işlem uygulayan ekipler, 9 bin 26 kişiye ise idari işlem uyguladı. İzmir’de yapılan denetimlerde, kısıtlamaya uymayanlara toplam 27 milyon 686 bin 818 TL’lik ceza kesildi.
İzmir’de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde ise 12 Eylül’den bugüne kadar maske takmadıkları için toplam 32 bin 710 kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları için de toplam 7 bin 30 kişiye işlem yapıldı.

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