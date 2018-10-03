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İzmir’de Kocaoğlu Sonrası Tartışılıyor

03.10.2018 01:19 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıkladı. Şimdi gözler CHP’nin İzmir’de kimi aday göstereceğine çevrildi. Siyasi uzmanlar CHP’nin süreci doğru yönetmemesi halinde İzmir’de sıkıntı yaşayabileceğini söylüyor

İzmir’de Kocaoğlu Sonrası Tartışılıyor

2004 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu’nun tekrar aday olmayacağını açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerini hareketlendirdi. Aralarında bazı ilçe belediye başkanları ile İzmir milletvekillerinin de olduğu çok sayıda ismin, Kocaoğlu’ndan boşalacak koltuğa talip olduğu dile getiriliyor. Kocaoğlu’nun yerine kimin aday gösterileceği kadar, aday belirleme sürecinin nasıl yürütüleceği ve ne zaman netleşeceği de merak konusu.

“Parti imajı, adaydan daha fazla belirleyici”

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun, CHP’nin sağ muhafazakar ve milliyetçi partilerden farklı olarak, iç siyasi rekabetin daha yoğun yaşandığı bir parti olduğunu söyledi. Tosun, “Bu rekabet zaman zaman bazı olumsuzluklara da yol açabiliyor. Rekabet dozunu aşınca, çatışmaya da dönüşebiliyor” dedi. Buna rağmen Tosun, İzmir’de CHP içi sert bir rekabet olsa bile, seçmenin bunu çok fazla dikkate almayacağı görüşünde. Prof. Tosun “Parti imajı ve algısı büyük kentlerde adaydan daha fazla belirleyici olan bir durum” dedi. Tosun, CHP açısından asıl sorunun küskün seçmenler olabileceğini kaydetti; “CHP’nin 24 Haziran sonrası yaklaşımlarından dolayı sandığa gitmeyen seçmen artarsa, İzmir’de CHP ve AK Parti arasında sıkı bir rekabet yaşanır” diye konuştu. Tosun, CHP’nin göstereceği adaya bağlı olarak sandığa gitmeyecek seçmen sayısının artabileceğini ya da azalabileceğini söyledi.

​“Aday objektif kriterler ışığında belirlenmeli”

Tosun, sosyal demokrat bir parti için aday belirlemede ideal yöntemin ön seçim olduğunu vurguladı ancak seçime altı ay varken bu sürecin yönetilmesinin kolay olmadığını da sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayının büyük bir ihtimalle Genel Merkez tarafından belirleneceğini kaydeden Tosun, “merkez yoklamasıyla belirlenecek adayın çok net, somut, objektif kriterler ışığında belirlenmesinin uygun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“CHP’nin İzmir’de kaybetmesi kolay değil”

Seçmendeki CHP algısı, gösterilecek adayın kimliği, AK Parti ile MHP arasındaki olası ittifak gibi faktörlere bağlı olarak İzmir’deki yerel seçimlerde sıkı bir rekabet yaşanabileceğini ifade eden Tosun, “Son tahlilde, CHP’nin İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığını kaybetmesi o kadar kolay bir şey değil. İzmir’de var olan seçmen kümelenmesi hayat tarzları üzerinden bir kümelenme olduğu için CHP’nin kaybetme eğilimi o kadar yüksek görünmüyor. CHP seçimi kazanmaya birkaç adım daha yakın. Fakat ilçe belediye başkanlıkları için aynı şey söylenemez” dedi.

Yüksel: “Süreç doğru yönetilmezse, seçmen tepki gösterebilir”

Amerika’nın Sesi’ne konuşan eski CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, Aziz Kocaoğlu’nun CHP’nin adayını rahatça belirleyebilmesi için, aday olmama kararını seçimden altı ay önce açıkladığını hatırlattı. Çok sayıda aday adayının ortaya çıkmasını CHP’nin İzmir’de güçlü olmasına bağlayan Yüksel, bunun bir handikap olmadığını belirtti. Ancak Yüksel, “bu süreç doğru yönetilemezse, uzun süreye yayılırsa ve parti içi tartışmalar yaşanırsa, seçmen de tepki gösterebilir” uyarısında bulundu.

​“Süreç açık, şeffaf, dürüst, demokratik olmalı”

Yüksel, önseçim için yasal takvimin aday belirleme sürecini geciktirebileceğini belirtti. CHP’nin İzmir’de 36 bin delegesi olduğunu hatırlatan Yüksel, CHP adayının geniş katılımlı bir ön yoklama ile belirlenebileceğini söyledi. CHP’nin 2014 yerel seçimlerinde aday belirleme sürecini doğru yönetemediğini ve bunun partiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Yüksel, yeni adayın bir ay içinde belirlenebileceğini vurguladı. Yüksel, “böylece adaya, seçim kampanyasını yürütmek için beş aylık süre kalır” dedi. Yüksel “aday belirleme sürecini açık, şeffaf, dürüst, demokratik bir şekilde yaparsanız, bu bir sinerji ve birliktelik de yaratır” diye konuştu.

“İyi Parti ve HDP’li seçmen de CHP adayını destekler”

Alaattin Yüksel, CHP’nin doğru aday belirlemesi halinde, AK Parti ile MHP arasında bir ittifak kurulsa bile, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanacağı düşüncesinde. Yüksel, genel seçimde İyi Parti ve HDP’nin barajı aşması için bazı seçmenlerin bu partilere oy verdiğini ancak, yerel seçimde bu seçmenlerin tekrar CHP’ye yöneleceğini söyledi. Yüksel, “tam tersine İyi Partili ve HDP’li bazı seçmenler ‘nasılsa bizim kazanma şansımız yok’ düşüncesiyle, CHP’nin adayını destekleyecektir” dedi.

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