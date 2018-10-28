İzmir'de Kocaoğlu'nun aday olmaması davul zurnayla kutlandı

İZMİR (AA) - Kamuoyunda "Balçova arsa mağdurları" olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından, bu kararı davul, zurna ve konfetiler eşliğinde kutladı.

Kendilerine "Balçova arsa mağdurları" adını veren yaklaşık bin kişi, Kocaoğlu'nun aday olmamasını kutlamak için Balçova Termal Oteli'nde bir araya geldi.

"Arsa mağdurları" adına basın açıklaması yapan Avukat Mustafa Kemal Turan, Kocaoğlu'nun aday olmayacağına dair açıklamasının arsa mağdurları arasında mutluluk ve umut yarattığını belirtti.

- "Mümkünse hemen istifa etsin"

Kocaoğlu'nun kendilerini 14 yıldır mağdur ettiğini ve imar haklarını vermediğini ileri süren Turan, şöyle konuştu:

"Aziz Kocaoğlu'nun elbette İzmir için mutlaka faydalı icraatları olmuştur. Ancak imar hukuku bakımından aynı takdirleri ifade etmemiz mümkün değildir. Bu olumsuz kanaati yaşayarak paylaşan 'Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği' bu manada demokratik tepkilerini vermek için bir araya gelmişlerdir. Aziz Bey'in ayrılma kararı çok isabetli olmuştur. Mümkünse seçimin sonuna kadar da kalmasın, istifa etsin. Aziz Bey'in gidişine hakikaten çok sevindik."

Açıklamanın ardından, arsa mağdurları davul zurna ve konfeti eşliğinde Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklama kararını kutladı.

