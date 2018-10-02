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İzmir'de Kocaoğlu'nun yerine CHP'nin masasında iki isim var

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de kiminle yola çıkacağı, merak konusu oldu.

İzmir'de Kocaoğlu'nun yerine CHP'nin masasında iki isim var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de kiminle yola çıkacağı, merak konusu oldu. Parti kulislerine göre, genel merkezin masasında bir çok isim var. Yine iddialara göre, adaylar arasında ön plana çıkanlardan biri Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir diğeri ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlere 6 ay kala, aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu'nun açıklamasının ardından, kimin aday gösterileceği parti kulislerini dalgalandırdı. İddialara göre, CHP Genel Merkezi, özellikle iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan biri Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir diğeri ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. CHP Genel Merkezi'nin, her iki isim üzerinde de titizlikle durduğu öne sürüldü. Parti kulislerinde, parti dışından isimlerin de aday gösterilebileceği ifade ediliyor. Onlardan biri Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen. Ösen, her seçimde adının gündeme geldiğini ancak adaylık konusunda bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Seda Kaya Ösen, "Benim şuanda bu yönde bir düşüncem yok. Halihazırda devam eden görevlerim var. Elimden geldiğince sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerimi yürüteceğim. Ayrıca bu yönde bir teklif gelmedi. Adımın kulislerde geçmesi de ilginç. Sanırım yalnızca ortaya isim atmak için adım gündeme geliyor. Çok fazla üzerinde durulacak bir şey değil. Böyle bir talebim yok. Bu yönde bir görüşmem de olmadı" dedi.
KAMİL OKYAY SINDIR'DAN MANİDAR YANIT
Kulislerde adı yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise afaki şeylerle konuşmak istemediğini belirtti. "Genel Merkez ile bu konuda bir görüşme yaptınız mı" sorusuna, Sındır, "Bilmem" yanıtı ile karşılık verdi. Parti kulislerindeki iddialardan bir diğeri ise, Ak Parti'nin İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in aday gösterilmesi halinde, iş dünyasına yakın birinin aday gösterilecebileceği. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, parti genel merkezine, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i önereceği de ileri sürüldü.

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İzmir'de Kocaoğlu'nun yerine CHP'nin masasında iki isim varİzmir'de Kocaoğlu'nun yerine CHP'nin masasında iki isim varİzmir'de Kocaoğlu'nun yerine CHP'nin masasında iki isim varİzmir'de Kocaoğlu'nun yerine CHP'nin masasında iki isim var

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