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İzmir'de "Kolombiya Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğinin İzmir'de düzenlediği festivalde akrobatik salsa gerçekleştirildi

İZMİR (AA) - 2. Kolombiya Festivali, İzmir'de düzenlendi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen festival, Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kolombiya arasında bağ kurmayı ve iki ülkenin vatandaşlarını bu organizasyonda buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ülkesinin filmlerde anlatıldığı gibi bir yer olmadığını ifade eden Pinto Saavedra, "Bizim kültürümüz çok kuvvetli, kültürümüzün en önemli ögesi de dans. Haftada en az bir kez dans ediyoruz. Kolombiya'da her olay dans için bir sebep. Kolombiya'da bir yılda 75 farklı festival gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye ile Kolombiya arasında genç nesilleri bir araya getirerek, uzun yıllar sürmesini istediğimiz bir bağ kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra sahneye Kolombiya'nın tanınmış dans topluluğu Swing Latino Dance Company çıktı. Grubun sergilediği akrobatik salsa dansını katılımcılar beğeniyle izledi.

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