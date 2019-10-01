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İzmir’de komşu kavgası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 00:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salih Omurtak Mahallesi 9618 Sokak’ta meydana geldi.

İzmir’de komşu kavgası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salih Omurtak Mahallesi 9618 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. O.S. ile Selahattin Bakır, kardeşi N.B. ve yeğeni G.B. arasında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., kavga ettiği Selahattin Bakır’ı, N.B.’yi ve G.B.’yi bıçakladı. Olayı gören diğer komşular durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, yaralılardan G.B.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı N.B.’nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırgan şahıs O.S. ise emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından hastaneye akın eden aile yakınları sinir krizleri geçirirken, hastaneye çok sayıda polis ve çevik kuvvet sevk edildi. Acılı ailenin bazı fertleri hastanede küçük çaplı taşkınlık yaparken, olay polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ola yerinde incelemelerde bulunurken, soruşturma devam ediyor.

İzmir’de komşu kavgası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

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