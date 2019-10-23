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İzmir'de komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 04:18 | Son Güncelleme

İzmir'de komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldü

İZMİR (AA) - Menemen ilçesinde komşusu tarafından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hatundere Mahallesi'nde yaşayan Adnan Koç (33), dün sabah saatlerinde komşusu M.S.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından Koç, işe gitmek üzere evden ayrıldı.

Akşam saatlerinde iş çıkışı evine gitmekte olan Koç'a İZBAN istasyonu çıkışında M.S.Ç. silahla ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralı Koç, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adnan Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası Koç'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan M.S.Ç, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Menemen silahla yaralama

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