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İzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenen resmi programla başladı.

İzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği başladı

Umut KARAKOYUN-Davut CAN-Hande NAYMAN-Mustafa KÖPRÜLÜ-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlenen resmi programla başladı. Binlerce İzmirli ellerinde Türk bayrakları ile meydana geldi.
İzmir'de, darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde gün boyu yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, akşam İzmir Valiliği önünde devam etti. Saat 19.00'da Basmane Meydanı'nda, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla toplanan binlerce kişi 'Demokrasi Yürüyüşü İzmir' pankartının arkasında, Konak Meydanı'na yürüdü. Ellerinde, 'Öleceksek adam gibi ölelim', 'Unutmadık, unutmayacağız', 'Halkın gücü, tankın gücünü yendi', 'İrade burada, millet burada' pankartları taşıyan grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüş kortejinde yerlerini aldı. Konak Meydanı'na gelenleri, mehteran takımı karşıladı. Etkinlik için Konak Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydanın çevresi, polis bariyerleri ile kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri, görevli polislerce titizlikle arandı. Belediyeler ve Kızılay gibi kurumlar tarafından alanda kurulan stantlarda, katılımcılara meşrubat ile şapka ile tişört dağıtıldı. Bazı vatandaşlar alana, üzerinde 'Bu dava büyük' yazan tişörtlerle geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sahneye birlikte çıkarak katılımcıları selamladı.
Konak Meydanı'ndaki kalabalık giderek artarken, buradaki etkinlikler ve demokrasi nöbeti sabah namazına kadar sürecek.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği başladıİzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği başladıİzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği başladıİzmir'de, Konak Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliği başladı

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