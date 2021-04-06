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İzmir’de konteyner içinde yakalanan 91 düzensiz göçmen karakola götürüldü

06.04.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir deponun önünde bulunan, biri tır üzerinde yüklü 3 konteyner içerisinde 91 düzensiz göçmen yakalandı.

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İzmir’in Torbalı ilçesinde bir deponun önünde bulunan, biri tır üzerinde yüklü 3 konteyner içerisinde 91 düzensiz göçmen yakalandı. Konteyner içerisinde İzmir Limanı’na buradan da yasa dışı yollarla İtalya’ya geçirilmeye çalışıldığı öğrenilen göçmenler, işlemleri için karakola götürüldü.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi 2540 sokakta bulunan bir depoda, konteynerler içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sabah 10.30 sıralarında bölgeye giden ekipler, konteyner önüne bisküvi kolisi koyularak gizlenmiş halde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Irak, İran, Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenlerin oldukça halsiz halde oldukları, tuvalet ihtiyaçlarını da konteyner içerisinde pet şişelere giderildikleri öğrenildi.

Bir göçmen firar etti
Yakalanan kaçak göçmenlerden biri, konteynerin kapağı açıldığında jandarmaları karşısında görünce koşarak uzaklaştı. İzini kaybettiren kaçak göçmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Depo dün kiralanmış
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirledi. Depoyu kimin veya kimlerin belirlediğine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaçak göçmenler sonradan bindirilmiş
Ayrıca nakliye firması yöneticilerinin ifadesinde, bisküvi kolilerini dün konteynerlere yükledikleri, kendilerinin bilgisi olmadan gece saatlerinde göçmenlerin konteynerlere bindirildiğini öne sürdükleri belirtildi. Konteyner içerisindeki göçmenlerin tırlarla önce İzmir Limanına, buradan da deniz yoluyla İtalya’ya geçirilmek istendiği öğrenildi.
Yakalanan göçmenler, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri tarafından Torbalı Belediyesine ait otobüslere bindirildi. Buradan jandarma karakoluna götürülerek işlemleri yapılacak göçmenlerin daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

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