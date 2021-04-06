İzmir’de konteyner içinde yakalanan 91 düzensiz göçmen karakola götürüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir deponun önünde bulunan, biri tır üzerinde yüklü 3 konteyner içerisinde 91 düzensiz göçmen yakalandı. Konteyner içerisinde İzmir Limanı’na buradan da yasa dışı yollarla İtalya’ya geçirilmeye çalışıldığı öğrenilen göçmenler, işlemleri için karakola götürüldü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi 2540 sokakta bulunan bir depoda, konteynerler içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sabah 10.30 sıralarında bölgeye giden ekipler, konteyner önüne bisküvi kolisi koyularak gizlenmiş halde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri yakaladı. Irak, İran, Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenlerin oldukça halsiz halde oldukları, tuvalet ihtiyaçlarını da konteyner içerisinde pet şişelere giderildikleri öğrenildi.

Bir göçmen firar etti

Yakalanan kaçak göçmenlerden biri, konteynerin kapağı açıldığında jandarmaları karşısında görünce koşarak uzaklaştı. İzini kaybettiren kaçak göçmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.