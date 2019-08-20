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İzmir'de kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor

20.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de yayılan orman yangını, 2 gün 5 saalik çalışma sonrası saat 18:00 civarında kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangında 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor

Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de yayılan orman yangını, 2 gün 5 saalik çalışma sonrası Salı akşamı saat 18:00 civarında kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangında 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının kontrol altına alındığı saatlerde açıklama yapan Pakdemirli "saha soğutulduktan sonra diğer faaliyetlere geçilecek" dedi.

Pakdemirli'nin açıklaması sırasında yanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı milletvekilleri ve STK temsilcileri de vardı.

İlk müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerini belirten Pakdemirli " Son duman tütmeyene, arazi tamamen sönene kadar ekipler alanda olacak" dedi.

Yangının Muğla'da çıkan yangınla benzer bir yangın olduğunu ancak yüzde 50 daha fazla helikopter kullanıldığını ifade eden Pakdemirli "Dünyada geceleri hava araçlarıyla bir yangın mücadelesi yok. Ancak geceleri koordinasyon uçuşu yapılabilir mi diyerek dün gece ilk defa bir uçuşu gerçekleştirdik. Dünden bugüne başarı sağlamamızdaki en önemli etkenlerden biri de bu oldu" diye devam etti.

yangın söndürme helikopteri

Uçak kullanılmamasına yönelik eleştiriler

Pakdemirli söndürme çalışmalarında uçak kullanılmamasına yönelik eleştirilere yönelik olarak Türkiye'de kendilerine hizmet verecek bir uçak filosu bulunmdığına dikkat çekti ve"Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesinin birisi uçamayacak durumda" yanıtını verdi.

Uçakların hedeflemesinin daha zor olduğunu ve daha uzun bir piste ihtiyaç duyulduğunu belirten Pakdemirli "Türk Hava Kurumu'nda 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil. İşin maliyet boyutu da var. Uçaklarla saatte 3 - 4 sorti yapıp hedefe 10 - 12 ton su bırakırken, helikopterde bu sayıyı 30 - 40 tona çıkarabilirsiniz" dedi.

"Devlet ormanları imara konu edilemez"

Yanan yerlerin imara açılacağı endişelerinin dile getirildiğinin hatırlatılması üzerine Pakdemirli "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez" dedi.

yangından etkilenen bölge

Yangının 500 hektarlık alanda etkili olduğunu açıklayan Bekir Pakdemirli, sabotaj ihtimaline yönelik soruya ise ellerinde bulgu olmadığını ama çıkışını da iyi niyetli bulmadığını ifade etti.

Pakdemirli "Yangının nedenini henüz kolluk kuvvetleri bulabilmiş değil. Sebebiyle ilgili çok da iyi niyetli düşünmüyorum işin açıkçası. Ama kötü niyetli bir şekilde çıktığına dair henüz bir kanıt kolluk kuvvetlerince bulunmuş değil. Bu anlamda tabii ki kasti çıkan yangınlarda ceza bu işlerde müebbet hapis" dedi.

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