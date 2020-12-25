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  4. İzmir’de kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 ağır yaralı

İzmir’de kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 ağır yaralı

25.12.2020 01:00 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon yan yatarak devrildi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon yan yatarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saat 21.30 sıralarında Beyazevler Mahallesi 371 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre büro malzemesi taşıdığı öğrenilen Serkan K. idaresindeki 42 DSY 79 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken yan devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve 11o AKS ekipleri intikal etti. Kazada kamyonda sıkışan sürücü Serkan K.’yi kurtarmak için çalışma başlatılırken, kamyonun vinç ile kaldırılması sonucu sürücü kamyon içerisinden kurtarıldı. Ağır yaralandığı tespit edilen sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziemir Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yan yatarak devrilen kamyon ise yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaldırıldı.

Durumu ağır
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan kamyon sürücüsü Serkan K.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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