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İzmir'de kooperatif deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 20:21 | Son Güncelleme

İzmir'de kooperatif deposunda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin depo bölümünde çıkan yangında büyük hasar oluştu.

Demircili Mahallesi'nde faaliyet gösteren kooperatifin depo bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangını görenlerin itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında depo bölümünde bulunan yemler yandı, tek katlı ahşap binada büyük hasar meydana geldi.

Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, depo bölümünden dumanları görünce itfaiyeye haber
verdiklerini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 ayrı yangın söndürme aracının
müdahalesine rağmen yine de kooperatifin depo bölümünde bulunan yemlerin
çoğunluğu yandı. Tek katlı müstakil ahşap
binada da büyük çapta hasar meydana geldi. Tek temennimiz ise yangının hemen yanındaki başka evlere sıçramamasıdır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kooperatif Ödemiş yangın

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