HABER

İzmir’de korkunç cinayet: Eşini baltayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını baltayla öldürerek kendisini polis ekiplerine ihbar etti.Olay, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3.

İzmir’in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını baltayla öldürerek kendisini polis ekiplerine ihbar etti.
Olay, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.’ye baltayla saldırdı. Sevgi P., aldığı balta darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren Y.P. de daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şikayetçi olup daha sonra şikayetini geri çekmiş
Y.P. ile Sevgi P. çiftinin 1’i engelli olmak üzeren 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Öte yandan, çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştıkları, Sevgi P.’nin de geçtiğimiz günlerde şiddet sebebiyle Y.P.’den şikayetçi olup ardından da şikayetini geri çektiği belirtildi.
Olay yerine gelen Sevgi P.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sevgi P’nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
Kutladığı son Öğretmenler Günü olduKutladığı son Öğretmenler Günü oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

1 kilometrelik hız aşımı cezasına mahkemeden iptal

1 kilometrelik cezaya itiraz etti! Emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.