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İzmir’de korkunç kadın cinayeti: Boğarak öldürdü, cesedini ormanlık alana bıraktı

20.02.2021 06:58 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Menderes ilçesinde 15 Şubat tarihinden beri kayıp olarak aranan genç kızın cesedi, battaniyeye sarılı bir şekilde ormanlık alanda bulundu.

İzmir’in Menderes ilçesinde 15 Şubat tarihinden beri kayıp olarak aranan genç kızın cesedi, battaniyeye sarılı bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen genç kızın cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir orman görevlisi, ağaçların arasında, otlarla gizlenmiş, battaniyeye sarılı bir kadın cesedi buldu. Orman görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri giderek çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin Ayşe Nazlı Kınacı’ya (20) ait olduğu ve Kınacı’nın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, battaniyeye sarılı cesedin bulunduğu yerde çalışma yaparken, Kınacı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

12 Şubat’ta evden ayrılmış
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı’nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak, Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi’nde ikamet eden erkek arkadaşı R.S.’nin yanına gittiği ortaya çıktı. Olayın ardından R.S.’yi gözaltına alan ekipler, erkek arkadaşın ifadesine başvurdu. R.S.’nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartışıp küstükleri ve Kınacı’nın evden ayrıldığını, daha sonra da kendisini bir daha görmediğini söylediği ileri sürüldü.

Dedektif gibi iz sürüldü
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Ayşe Nazlı Kınacı’nın bölgeden bir otomobile binerek gittiğini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, aracın T.Ö.İ isimli bir kişiye ait olduğunu belirlerken, şüpheli, Seferihisar ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Cinayeti itiraf etti
Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen T.Ö.İ.’nin çelişkili ifadeler verdiği, daha sonra da cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.T.Ö.İ.’nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını, daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini, daha sonra Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı’yı elleri ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Vahşeti anlattı
Öte yandan Ayşe Nazlı Kınacı’yı öldürdükten sonra bir battaniyeye sardığını söylediği ileri sürülen cinayet zanlısı T.Ö.İ.’nin ifadesinde, genç kızın cesedini Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiinde bulunan bir ormanlık alana attığı, daha sonra da otlarla üstünü örtüp gizlemek istediğini söylediği öğrenildi.2
Cinayet zanlısı T.Ö.İ.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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