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İzmir’de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 01:34 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İzmir’de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Aydın yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Torbalı’dan İzmir istikametine seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü İsmail Başak (23) ve araç içinde yolcu olan Mehmet Akın’ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan ve kazada yaralanan Ali Fuat A. (23) ve Serhat E. (19) ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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