HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de korkunç olay: Elleri ayakları bağlı öldürülmüş halde bulundu

İzmir’de korkunç olay: Elleri ayakları bağlı öldürülmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 20:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde, emekli öğretmen olduğu öğrenilen bir kişi, elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlı bir şekilde öldürülmüş halde bulundu.Olay, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarında bulunan zeytinlik bahçesindeki iki katlı bir evde meydana geldi.

İzmir’in Foça ilçesinde, emekli öğretmen olduğu öğrenilen bir kişi, elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlı bir şekilde öldürülmüş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi yakınlarında bulunan zeytinlik bahçesindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Bir süredir emekli öğretmen Tevfik Y.’den (64) haber alamayan yakınları durumu bölgede oturan arkadaşlarına bildirdi. Tevfik Y.’nin evini kontrol eden arkadaşları, talihsiz adamı kanepede hareketsiz halde buldu. Şahısların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış
Olay yerine gelen ekipler, Tevfik Y.’nin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Öte yandan Tevfik Y.’ye ait 35 V 2130 plakalı otomobilin de gasp edildiğini tespit eden jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tevfik Y.’nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tevfik Y.’nin İzmir’in Karşıyaka ilçesinde eşiyle yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi’ndeki evinde kaldığı öğrenildi. Maktulün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Kahramanmaraş'ta hareketli anlar! Operasyonla yakalandıKahramanmaraş'ta hareketli anlar! Operasyonla yakalandı
Tuzak radar uygulaması sona eriyor!Tuzak radar uygulaması sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Kendini ölü göstermiş! 52 yıl hapisle aranan youtuber yakalandı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
Bir ilimizde çok önemli koronavirüs kararı! İzinli sayılacaklar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Diğer Haberler
Hatay'da IŞİD operasyonu! Gözaltına alındı
IŞİD operasyonu! Gözaltına alındı
ABD’de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
ABD’de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
Kütahya'da iki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktı
İki kişiyi yaralayıp kaçan sürücü çocuk çıktı
Sinop eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı
Yer: Sinop! Eski belediye başkanı dehşet saçtı
Bursa’da korkutan yangın! Salça yaparken evi küle çevirdiler
Bursa’da korkutan yangın! Salça yaparken evi küle çevirdiler
Kahramanmaraş'ta hareketli anlar! Operasyonla yakalandı
Kahramanmaraş'ta hareketli anlar! Operasyonla yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.