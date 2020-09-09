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İzmir’de korkunç olay: eşinin boğazını kesip, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen İrfan Temelli (51), 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşi Meryem Temelli’nin (50) boğazını keserek öldürdükten sonra 4.

İzmir’in Buca ilçesinde, sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen İrfan Temelli (51), 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşi Meryem Temelli’nin (50) boğazını keserek öldürdükten sonra 4. katta bulunan evinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Efeler Mahallesi 318 Sokak’ta bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen sınıf öğretmeni İrfan Temelli (51) ve eşi Meryem Temelli (50) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Temelli mutfağa giderek ekmek bıçağı aldı.

9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşinin boğazını kesti
Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 9 yaşındaki E.T.’nin gözleri önünde eşi Meryem Temelli’nin boğazını kesen İrfan Temelli, daha sonra 4. kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Temelli’nin üzerine düştüğü binanın bahçesindeki demir parmaklıkların büküldüğü görülürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İrfan ve Meryem Temelli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha önce boşanıp tekrardan evlenmişler
Çiftin 9 yaşında E.T. isminde bir erkek, İ.T. (22) isminde de bir kızları olduğu öğrenilirken, İrfan ve Meryem Temelli çiftinin şiddetli geçimsizlik yüzünden daha önce boşandıkları fakat arada çocuklar olduğu için tekrardan evlendikleri ileri sürüldü.
Öte yandan, 22 yaşında İ.T.’nin olay esnasında evde olmadığı öğrenilirken, ikamete gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evin içerisinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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