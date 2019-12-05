HABER

İzmir'de korkutan çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.  Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdaki işçiler, durumu hemen itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede alevler, çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Büyük panik yaşadıklarını belirten apartman sakini Ümit Çark (27), "Sabah uyuyordum ve komşularımız yangın olduğunu söyleyip uyandırdı. Hepimiz büyük bir korkuyla dışarıya çıktı. Neyse ki can kaybı yok" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Gaziosmanpaşa'da minibüs ekmek taşıyan kamyonete çarptı: 3 yaralıGaziosmanpaşa'da minibüs ekmek taşıyan kamyonete çarptı: 3 yaralı
Demet Akalın kimdir?Demet Akalın kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı

Sarallar operasyonunda yeni gelişme!

Cezaevine girenlerin sayısı 2018'de yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

Sayıları yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay! Öldürülmeseydi...

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.