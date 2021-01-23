İzmir’de korkutan ev yangını

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, 18.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi 7012 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürmeyi başardı. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

