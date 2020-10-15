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  4. İzmir’de korkutan ev yangını: İtfaiye eri dumandan etkilendi

İzmir’de korkutan ev yangını: İtfaiye eri dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 21:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan bir binanın 5.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan bir binanın 5. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun uğraşlar verirken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinden General Kazım Özalp Mahallesi 47/7 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı binanın son katından dumanların yükseldiğin gören vatandaşlar, durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler Süleyman M’ye ait ikametten çıkan yangına müdahale etti.

Kendisini binanın dışına zor attı
Ekipler alevlerle mücadele ederken, itfaiye eri İlyas Y., dumandan etkilendi. Kendisini binanın dışına atan İlyas Y., nefes almakta zorlanırken, olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince kendisine oksijen maskesi verildi. Bir süre olay yerinde bekleyerek kendisini toparlayan itfaiye eri daha sonra ambulansa alınarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, alevler ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, ikametin içerisinde kimsenin bulunmaması yüreklere su serpti. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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