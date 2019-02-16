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İzmir’de korkutan heyelan

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 13:09 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen heyelanda birçok evde hasar oluştu.

İzmir’de meydana gelen heyelanda birçok evde hasar oluştu. Hasar meydana gelen evler kullanılamaz hale gelirken, köy sakinleri de evlerini boşaltmaya başladı.
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesinde heyelan meydana geldi. Köylüler, İzmir’de yaşanan depremin ve yoğun yağışların ardından yaklaşık olarak 10 gün önce bölgede toprak kayması meydana geldiğini ifade ederken, köyde bulunan birçok ev ve hayvan barınağında hasar meydana geldi.
Heyelan bölgesinde bulunan evlerden bazıları tamamen yıkılırken şans eseri kimse yaralanmadı.

Tehlikeye rağmen eşyalarını evlere giriyorlar
Dün gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasının ardından köy içinde bulunan bir yol tamamen çöktü, elektrik, su ve kanalizasyon hatları zarar gördü. Su ve elektrik verilemeyen köyde, zarar gören evlerde yaşayan insanlar AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince tahliye edildi.
Paniğe neden olan olay nedeniyle sağlam evlerde yaşayan ev sakinleri de evlerini boşaltmaya başlarken, hasarlı ev sahipleri de içerideki eşyalarını ve hayvanlarını kurtarmak için tehlikeye rağmen evlerin içine girdi.
Belediye ekipleri, köye su verilmesi için geçici hattın yapımına başladı.

“Devletimizden yardımlarını bekliyoruz”
Meydana gelen heyelan nedeniyle evinde çıkmak zorunda kaldığını ve mağdur olduklarını ifade eden vatandaşlardan Murat Boğaziçi, “Devletimiz büyüktür. Her yere kolu uzanır. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz. Devletimizden yardımlarını bekliyoruz. Yaklaşık 10 gündür çatlamalar vardı ama şuanda çok büyüdü. Evlerimiz ve ahırlarımız yıkıldı. Yollarımız kapandı” derken, Mahmut Yılmazlar ise önce küçük çatlaklarla başlayan olayın daha sonra heyelana dönüştüğünü anlattı.

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan

İzmir’de korkutan heyelan
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