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İzmir’de korkutan iş yeri yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 06:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde (BEGOS) bir tekstil firmasında yangın çıktı.Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıktı.

İzmir’de korkutan iş yeri yangını

İzmir’in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde (BEGOS) bir tekstil firmasında yangın çıktı.
Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil firması sahibi Ekrem Kaya uykusundan uyandığı sırada güvenlik kamerasından iş yerinin yandığını gördü. Kaya, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerini saran alevlere müdahale etti.
Alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek hafif yaralanan Kaya’ya sağlık ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, yangın yaklaşık yarım süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir’de korkutan iş yeri yangını

İzmir’de korkutan iş yeri yangını

İzmir’de korkutan iş yeri yangını

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