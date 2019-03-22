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İzmir'de korkutan kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

İZMİR-Aydın Otoyolu'nda, aynı yönde ilerleyen TIR ve yakıt tankeri çarpıştı.

İzmir'de korkutan kaza

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR-Aydın Otoyolu'nda, aynı yönde ilerleyen TIR ve yakıt tankeri çarpıştı. Kaza nedeniyle, otoyoldaki araç trafiği bir süre durdu.
Kaza, İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, akaryakıt istasyonu zincirine ait yakıt tankeri, aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpıştı. 2 araçta hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otoyoldaki araç trafiği bir süre durdu. Tankerin olay yerinden kaldırılması sonrasında, yol araç trafiğine tekrar açıldı.
Çevrede paniğe neden olan kaza nedeniyle polis soruşturma başlattı.

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