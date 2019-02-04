HABER

İzmir’de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.Yangın, Bornova ilçesi 6106.

İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Yangın, Bornova ilçesi 6106. Sokak’taki ayakkabı üretimi yapılan bir atölyede sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Bölgeye gelen polis ekipleri de olay yerine kimseyi yaklaştırmayarak güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, korkutan yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının nedeni araştırılıyor.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltındaAntalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında
Tüp yüklü kamyonet devrildiTüp yüklü kamyonet devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.