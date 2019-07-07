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İzmir’de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, 4 helikopter ve 8 arazözün müdahale ettiği belirtildi. Öte yandan, yangının çıktığı yere yakın bulunan bazı yerleşim yerlerine de sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir’de korkutan yangın

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