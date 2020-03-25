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İzmirde koronavirüse karşı 'yeşil koltuk' uygulaması başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada yeşil koltuk uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar, bundan böyle toplu taşımada yeşil renkle işaretlenmiş koltukları kullanarak sosyal mesafeyi koruyacaklar.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı korona virüs genelgesi, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm toplu ulaşım araçlarında “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı. Toplu ulaşım araçlarına binenler bugünden itibaren yeşille işaretlenmiş koltuklara oturacak ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyacak. Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek.

Yeşil koltuk uygulaması ve alınan önlemlerle ilgili bilgilendirici yazılar da hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, metro, tramvay, gemi, tren ve otobüslerle aktarma merkezlerine, iskelelere, istasyonlara ve duraklara bu yazıları astı. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen yeşil koltuk uygulamasında, ‘Lütfen yakın temastan kaçının. Sizin için ayrılan yeşil noktalı koltuklara oturun’ mesajı veriliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir yeşil koltuk koronavirüs

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