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İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

KOKU AKŞAM DA SÜRDÜ Bir süredir İzmir’in belirli bölgelerinde hissedilen, son günlerde kent geneline de yayılan ve sebebi körfeze kanalizasyon atıklarının boşaltılması olduğu öne sürülen kötü koku, akşam saatlerinde de devam etti.

İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)

KOKU AKŞAM DA SÜRDÜ
Bir süredir İzmir’in belirli bölgelerinde hissedilen, son günlerde kent geneline de yayılan ve sebebi körfeze kanalizasyon atıklarının boşaltılması olduğu öne sürülen kötü koku, akşam saatlerinde de devam etti.
Özellikle Körfez’e yakın bölgelerde hissedilen kötü kokunun kent geneline yayılması üzerine gün boyunca hem AK Parti'li siyasilerden hem de Büyükşehir’den gelen açıklamalar, İzmirlileri memnun etmedi. Söz konusu kokunun geçmemesi, körfeze yakın oturanların yanı sıra esnafı da mağdur etti. Sahil boyunca çay, kahve ve mısır gibi ürünler satarak geçimini sağlayan Mustafa Çevik, kötü koku yüzünden vatandaşların sahilde durmak istemediğini ve bu durumun kendisinin işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bizler de bu durumdan oldukça mağduruz. Kanalizasyon atıklarının körfeze boşaltıldığı söyleniyor. Bu duruma bir çare bulunması lazım. Hem gün hem de gece vakitlerinde burnumuzun direği sızlıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
'BALKONUMA ÇIKAMADIM'
Göztepe semtinde oturduğunu ve bir haftadır devam eden kötü kokunun iyiden iyiye arttığını belirten Lütfi Bilgen ise, "Gündüz vakti balkonumun kapısını açamadım. Evimin içine kadar giren bu koku hem beni hem de ailemi rahatsız etti" diye konuştu. Ahmet Piriştina zamanında bu tür koku problemlerinin çözüldüğünü vurgulayan Bilgen, "Umarım yine bu sorun çözülür, değilse yakında evimizde oturamaz hale geleceğiz" dedi.
Sahilde amatör olarak balık avlayanlardan Can Geresinli de, kendisinin geç vakitte sahile geldiğini, az da olsa koku hissettiğini belirterek, "Özellikle gündüz avlanan arkadaşlar bahsettiler kokudan. Ben de şu anda az da olsa hissediyorum ancak gündüz ki arkadaşların anlattıklarına bakılırsa o kadar fazla olduğunu düşünmüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)

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