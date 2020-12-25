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İzmir’de kovalamaca: Polisin şehit edildiği olaya adı karışan şüpheli kaçtı

25.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kovalamaca: Polisin şehit edildiği olaya adı karışan şüpheli kaçtı

İzmir’in Bornova ilçesinde denetim yapan polis ekiplerinden otomobille kaçan 2 kişiden 1’inin, polisin şehit edildiği olaya adının karıştığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde denetim yapan polis ekiplerinden otomobille kaçan 2 kişiden 1’inin, polisin şehit edildiği olaya adının karıştığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 35 KAE 54 plakalı Tofaş marka otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan sürücünün kaçması sebebiyle polis, şüphelileri kovalamaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen araç sürücüsünün teslim olmaması sebebiyle kaçış güzergahları üzerine takviye ekipler sevk edildi.

Kovalamaca kaza yaptılar
Şüphelilerin kaçtığı bölgeyi çembere alan polisin takibi sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil, sokaktaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan şüphelilerden Şahin E. yakalanırken, diğer şüpheli ise kaçtı. Şahin E. polis tarafından gözaltına alınırken diğer şüphelinin ise Erdoğan E. olduğu öğrenildi.

Polisin şehit edilmesi olayında adı geçiyor
Öte yandan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmada, yaya olarak kaçan şüpheli Erdoğan E.’nin bir polisin şehit edildiği olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Otomobil çalıntı, plaka sahte
Yapılan incelemede, iki kardeşin otomobili bir gün önce Torbalı ilçesinden çaldığı, üzerine de başka bir plaka takarak hırsızlık yaptıkları anlaşılırken, polis ekipleri kaçan şüpheli Erdoğan E.’nin yakalanması için bölgeyi abluka altına alarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’de kovalamaca: Polisin şehit edildiği olaya adı karışan şüpheli kaçtı

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