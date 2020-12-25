İzmir’de kovalamaca: Polisin şehit edildiği olaya adı karışan şüpheli kaçtı

Kovalamaca kaza yaptılar Şüphelilerin kaçtığı bölgeyi çembere alan polisin takibi sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil, sokaktaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan şüphelilerden Şahin E. yakalanırken, diğer şüpheli ise kaçtı. Şahin E. polis tarafından gözaltına alınırken diğer şüphelinin ise Erdoğan E. olduğu öğrenildi.

Polisin şehit edilmesi olayında adı geçiyor

Öte yandan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmada, yaya olarak kaçan şüpheli Erdoğan E.’nin bir polisin şehit edildiği olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Otomobil çalıntı, plaka sahte

Yapılan incelemede, iki kardeşin otomobili bir gün önce Torbalı ilçesinden çaldığı, üzerine de başka bir plaka takarak hırsızlık yaptıkları anlaşılırken, polis ekipleri kaçan şüpheli Erdoğan E.’nin yakalanması için bölgeyi abluka altına alarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.



