HABER

İzmir'de köylü ve kentli festivalde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Bu yıl ikincisi düzenlenen Tarım Festivali kapsamındaki kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Tarım Festivali, ilçe ve köylerden gelen üreticilerle kentlilerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği festival kapsamında, Konak Pier önünde toplanan üretici ve kentliler, festivalin yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yaptı.

Türk bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan vatandaşların davul zurna eşliğindeki yürüyüşüne denizden de balıkçı tekneleri destek verdi.

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin dayanışma içerisinde bütün zorlukları aşabilecek bir güçte olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kocaoğlu, "Sahip çıkıldığında Türk çiftçisinin, hayvan yetiştiricisinin neler yapabileceğini gösterdik." dedi.

Konuşmaların ardından Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytinyağı, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile bal, Tire Süt Kalkınma Kooperatifi ile süt, Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Özçay Kooperatifi ile çay, Bergama İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytin, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile de çiçek alım sözleşmeleri imzalandı.

Kocaoğlu ve kooperatif başkanlarının imza koyduğu sözleşmelerle, Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım paketlerinde yer alacak ürünlerin temin edileceği ifade edildi.

Festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda stant açarak ürünlerini sergileyen kooperatifler, katılımcılara ürünlerinden tattırdı.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay (1)Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay (1)
Okçuluk Türkiye Kupası'nda nikah sürpriziOkçuluk Türkiye Kupası'nda nikah sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi hayvancı izmir büyükşehir belediyesi İzmir Tarım Festivali

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.