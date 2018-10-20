İzmir'de köylü ve kentli festivalde buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Tarım Festivali, ilçe ve köylerden gelen üreticilerle kentlilerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği festival kapsamında, Konak Pier önünde toplanan üretici ve kentliler, festivalin yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yaptı.

Türk bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan vatandaşların davul zurna eşliğindeki yürüyüşüne denizden de balıkçı tekneleri destek verdi.

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin dayanışma içerisinde bütün zorlukları aşabilecek bir güçte olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kocaoğlu, "Sahip çıkıldığında Türk çiftçisinin, hayvan yetiştiricisinin neler yapabileceğini gösterdik." dedi.

Konuşmaların ardından Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytinyağı, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile bal, Tire Süt Kalkınma Kooperatifi ile süt, Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Özçay Kooperatifi ile çay, Bergama İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytin, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile de çiçek alım sözleşmeleri imzalandı.

Kocaoğlu ve kooperatif başkanlarının imza koyduğu sözleşmelerle, Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım paketlerinde yer alacak ürünlerin temin edileceği ifade edildi.

Festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda stant açarak ürünlerini sergileyen kooperatifler, katılımcılara ürünlerinden tattırdı.

