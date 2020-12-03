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  4. İzmir’de kritik DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir’de kritik DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

03.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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İzmir’de, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir kitapevinde faaliyetlerine devam eden Ebu Haris kod adlı Ramazan O.’da gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda yasaklanmış kitap ve dergi ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ bağlantılı selefi gurupların İzmir’deki faaliyetlerine ilişkin soruşturma kapsamında önemli bir operasyonun talimatını verdi.
Bu kapsamda, hakkında daha önce de başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp dava açılan ve halen yargılaması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Ebu Haris kod adını kullanan Ramazan O.’nun, bir kitapevi ve çevresinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğinin tespiti üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı.

Sohbet ve videolarla eleman temin ediyorlardı
Soruşturma kapsamında Ramazan O’nun DEAŞ terör örgütüne elaman kazandırma amacıyla başta genç müzahir kesimleri etkileyecek tarzda Vasat Kitabevinde sohbet toplantıları düzenlediği, sosyal medya üzerinden yayınlar yaptığı, yürütülen faaliyet ile ilgili kullanmak üzere yardımlar topladığı ve Avusturya’da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı bulunduğu tespit edildi.
Talimat üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda, Ramazan O. ve bağlantılı 12 kişiye ait 12 ikamet, 2 işyeri ve 3 adet araçta aramalar yapıldı. Baskınlarda, Ramazan O. daha olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Yine aramalarda, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

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