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İzmir'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Aliağa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, zararı karşılanan hayvan sahibinin uzlaşarak şikayetinden vazgeçmesiyle salıverildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, zararı karşılanan hayvan sahibinin uzlaşarak şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelhisar Mahallesi'ndeki K.K'ye ait 3 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı parmak izi eşleştirmesinin ardından R.A, U.A. ve K.K. gözaltına alındı.

İfade işlemleri için karakola götürülen 3 şüpheli, zararın karşılanması ve sürü sahibinin de uzlaşı karşılığında şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı.

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hırsızlık küçükbaş hayvan operasyon zanlı

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