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İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, soprano Anu Halva ile sanatseverleri bir araya getirecek

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, "Hikmet Şimşek'i Anma Haftası" çerçevesinde Arı Rasilainen şefliğindeki konserde soprano Anu Halva'yı sanatseverlerle buluşturacak.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 12 Ekim'deki programda, Saygun'un "Süit" op.14, Sibelius'un "Şarkılar", Tchaikovsky'nin "Senfoni no.4" adlı eserleri yer alacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin "Bach Alaturca-Dansın Rengi" adlı eseri, 9,11 ve 13 Ekim tarihlerinde El Hamra'da sahnelenecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun prömiyerini 2 Ekim'de yaptığı "Nereye" adlı oyun, 9-13 Ekim tarihlerinde Konak Sahnesi'nde tiyatro severleri ağırlayacak.

Alp Tahmaz'ın yazıp Volkan Özgömeç'in yönettiği oyun, yolları bir kamyonda kesişen kaçak göçmenlerin hikayesini anlatıyor.

- Konser ve sergiler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Günbatımı Konserleri" kapsamında 9 Ekim akşamı Konak Vapur İskelesi Çim Amfi'de "Yinon Muallem Ta Ki Dum" ve 14 Ekim akşamı da Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda Melis Sökmen, İzmirlilerle bir araya gelecek.

Sanatseverleri 1001 Gece Masalları'nın etkileyici dünyasına çeken sergi, Arkas Sanat Merkezi'nde 30 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Ziyaretçiler, dilden dile dolaşarak günümüze ulaşan, Ortadoğu kültürünün yansımasını yazıya döken masallara ilişkin el yazmaları, oryantalist resimler, heykeller, halılar ve dekoratif objeler, opera ve bale kostümleri, aksesuarlar, kostüm eskizler ile tarihe tanıklık edebilecek.

Kurtuluş Destanı'nın Son 15 Günü adlı sergi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 31 Ekim tarihine kadar konuklarını ağırlayacak.

Karma sergide, 26 Ağustos ile 9 Eylül 1922 tarihleri arasındaki 15 günlük serüven belge, fotoğraf ve döneme ilişkin eşyalar eşliğinde ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'nde Çetin Erokay'ın "Sessiz-Silence" isimli resim sergisi de 3 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Kültür Sanat

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