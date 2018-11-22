İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - "Dünyanın en hızlı piyanisti" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Peter Bence, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde müzikseverle buluşacak. Mozart ve Chopin'in müziğinden etkilenen, 7 yaşındayken ilk kompozisyonunu yazan, 11 yaşında bestelerin bulunduğu ilk solo piyano albümünü yayımlayan Peter Bence, Ocak 2012’de, dakikada 765 nota vuruşuyla kazandığı "dünyanın en hızlı piyanisti" unvanını elinde bulunduruyor. İzmir Devlet Tiyatrosu da kadın ve erkeğin farklı dünyalarını, çatışmalarını eğlenceli bir bakış açısıyla ele alan İkimizin Dünyası adlı oyunu 22, 23, 24, 27 Kasım akşamları izleyicisiyle buluşturacak. Konak Sahnesi'ndeki oyun, dört farklı mekanda, dört farklı çiftin arasında, dört farklı kısa oyundan oluşuyor ve ilişkilerde, evlilik sürecinde yaşanan basit sıkıntıları, kemikleşmiş alışkanlıkları ve anlaşmazlıkları ironik, komik, trajikomik şekilde ele alıyor. - Senfoni, opera ve bale İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Rengim Gökmen şefliğindeki konserinde viyolonsel sanatçısı Serdar Mamaç sahne alacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 23 Kasım'daki konserde A. Dvorac'ın Viyolonsel Konçertosu ve O. Resphigi'nin Roma Bayramları eserleri seslendirilecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi, geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği Giuseppe Verdi'nin La Forza del Destino (Kaderin Gücü) adlı operasını bu sezonda da sahneliyor. Librettosu Francesco Maria Piave tarafından yazılan Giuseppe Verdi’nin La Forza del Destino adlı operası İzmir'de şef Tulio Gagliardo yönetiminde ve Evin Atik rejisi ile sahneleniyor. Dekorları Çağda Çitkaya, kostümleri Nursun Ünlü tarafından hazırlanan eserin koro şefliğini Lorenzo Bizzarri, koreografisini Şebnem Şenel, ışık tasarımını Müfit Özbek üstleniyor. Solo rolleri, Burçin Savigne, Ayşe Tek, Feryal Türkoğlu, Lorenzo Mok Arranz, Oğuz Çimen, Levent Gündüz, Aydın Uştuk, Nejad Beğde, Gökhan Koç, Tamer Peker, Cengiz Sayın, Sabri Çapanoğlu, Doğukan Özkan, Teyfik Rodos, Engin Suna, Murat Duyan, Gökhan Varkan, Ebru Kaptan, Gülfem Kıstır, Ayşe Özkan, Ferda Yetişer, Sabri Çapanoğlu, Tankut Eşber, Kaner Sümer, Başak Karataş, Evrim Keskin Özülgen, Christopher Gagliardo, Soner Yıldırım, Barış Yener paylaşıyorlar.