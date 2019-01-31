İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmirli sanatseverleri bu hafta, tiyatro ve konserle dolu bir kültür sanat programı bekliyor.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 1 Şubat'ta Howard Griffiths şefliğindeki konserde klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ile fagot sanatçısı Selim Aykal'ı ağırlayacak.
Konserde A. Part'ın "Benjamin Britten'in anısı için bir şarkı", R. Strauss'un "İkili Konçertino" ve A. Dvorak'ın "Yaylılar için Serenad" adlı eserleri seslendirilecek.
İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde 5 ve 6 Şubat tarihlerinde "Oğul" adlı eseri sahneleyecek.
Almanya'nın teslim oluşu ile sona eren 2. Dünya Savaşı sonrası Alman halkının sefalet, umutsuzluk ve hiçlikle mücadelesini anlatan oyunda tek başına neredeyse sokak sokak gezerek yılmaksızın savaşta kaybolan oğlunu arayan bir annenin öyküsü ele alınıyor.
Gert Hofmann'ın yazdığı, Barış Eren'in Türkçeleştirdiği ve yönettiği oyunda Hülya Savaş, Mustafa Çolak, Sitare Tuna, Aylin Önal, Dilek Çetiner Demir, Recep Ayyıldız, Pınar Egeli Karadağ ve Türker Alpugan rol alıyor.
İzmir Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın komik motiflerle süslü ciddi operası Don Giovanni'yi 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Elhamra'da sanatseverlerle buluşturacak.
İspanya'da 18. yüzyılda bir çapkının yaşamını anlatan iki perdelik opera çetrefilli ilişkiler içindeki aşk oyunlarını sahneliyor.
- Tiyatro keyfi devam ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesinin "yarıyıl tatilinde tiyatro keyfi" etkinliği kapsamında gölge ve kukla oyunu olan "Alice Harikalar Diyarında" 1 Şubat'ta Kınık Mustafa Kemal İlkokulu Çok Amaçlı Salon’da çocuklarla bir araya gelecek.
"Masal Dostlarımız", 2 Şubat'ta İzmir Sanat'ta, "Şirinler Aramızda" Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde, "Denizlerin Perisi" Menemen Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Çizgi filmin tiyatroya uyarlaması olan "Tom ve Jerry Sıkı Dostlar" ise 3 Şubat'ta Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
- Film gösterimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi "Yeniden Sinematek” gösterimleri, şubat ayında "Yaşamın Kökleri" temasıyla dikkat çeken filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.
Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği 1975 yapımı "Ayna", 1 Şubat'ta Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da, 4 Şubat'ta Selçuk Kültür Merkezi'nde, 5 Şubat'ta Aliağa Kültür Merkezi'nde, 6 Şubat'ta Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda gösterilecek.
Film, Tarkovsky'nin kendi yaşamından yola çıkarak aşk, anılar ve bağlılık konularını ele alıyor.
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