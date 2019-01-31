İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmirli sanatseverleri bu hafta, tiyatro ve konserle dolu bir kültür sanat programı bekliyor.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 1 Şubat'ta Howard Griffiths şefliğindeki konserde klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ile fagot sanatçısı Selim Aykal'ı ağırlayacak.

Konserde A. Part'ın "Benjamin Britten'in anısı için bir şarkı", R. Strauss'un "İkili Konçertino" ve A. Dvorak'ın "Yaylılar için Serenad" adlı eserleri seslendirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde 5 ve 6 Şubat tarihlerinde "Oğul" adlı eseri sahneleyecek.

Almanya'nın teslim oluşu ile sona eren 2. Dünya Savaşı sonrası Alman halkının sefalet, umutsuzluk ve hiçlikle mücadelesini anlatan oyunda tek başına neredeyse sokak sokak gezerek yılmaksızın savaşta kaybolan oğlunu arayan bir annenin öyküsü ele alınıyor.

Gert Hofmann'ın yazdığı, Barış Eren'in Türkçeleştirdiği ve yönettiği oyunda Hülya Savaş, Mustafa Çolak, Sitare Tuna, Aylin Önal, Dilek Çetiner Demir, Recep Ayyıldız, Pınar Egeli Karadağ ve Türker Alpugan rol alıyor.