İzmir'de kültür sanat

Purple is the Color grubu da festival kapsamında Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 18 Mart'ta konser verecek. Grup, piyanoda Simon Raab, saksafonda Stepan Flagar, basta Martin Kocian, davulda Michal Wierzgon'dan oluşuyor ve blues odaklı bir gelenekten geliyor

İzmir İsviçre Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle 16 Mart'ta AASSM'de gerçekleştirilecek konserde sahne alacak genç İsviçreli saksafoncu ve besteci Christoph Irginer, titiz kompozisyonu ile biliniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği festival kapsamında sahne alacak bir diğer konuk ise Christoph Irginer Pilgrim olacak.

Tüm üyeleri doğaçlama ve müzikal etkileşim konusunda büyük bir deneyime sahip Nu Bass, yıllardır tüm dünyada sanatseverlerle buluşuyor.

Piyanist François Lindemann tarafından 2015 yılında kurulan grup, Amine Mraihi (ud), Olivier Clerc (davul), Patrick Perrier (bas & kontrbas) ve Ivor Malherbe'den (bas & kontrbas) oluşuyor.

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında bu hafta 4 konser düzenlenecek.

26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son konuğu ise 19 Mart'ta Goethe Institut desteği ile AASSM'de sanatseverlerle buluşacak Fly Magic olacak.

Fly Magic, kolektif müzikal hikayelerinin, farklı müzikal stillerin ve kültürel çeşitliliğin kesişiminde buluşan dört doğaçlama sanatçısı Timo Vollbrecht, Elias Stemeseder, Bernhard Meyer ve Sebastian Merk'ten oluşuyor.

26. İzmir Avrupa Caz Festivali, Fly Magic performansı ile sona eriyor.

- İzmir Uluslararası Kukla Günleri 17 Mart'ta son bulacak

13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'ne, 17 Mart'a kadar 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğu katılacak.

İzmir'in farklı noktalarında Güney Kore, Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, Macaristan, Avustralya, Rusya, Polonya gibi farklı ülkelerden topluluklar gösteriler sahneleyecek.

- Tiyatro

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde 14-15 ve 16 Mart tarihlerinde "İkimizin Dünyası" adlı oyunu sahneleyecek, 19 Mart'ta da "Türkiye Kayası" adlı eserin prömiyerini yapacak.

Fehime Seven'in yazdığı ve Seval Erözmen Kip'in yönettiği "Türkiye Kayası" oyunu, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudu, geçmişten kopma ve aidiyetlerini geride bırakma çabası ile sınır kapısında yaşadıkları güçlükleri anlatıyor.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde 14-15-16 Mart'ta "Prömiyer Partisi" sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi de 19 Mart'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda "İspanyol Renkleri Zarzuela" adlı opereti sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 15 Mart'ta Rengim Gökmen şefliğinde Ankara Devlet Çoksesli Korosu'nu ağırlayacak.

