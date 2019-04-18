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İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Kentteki kültür sanat etkinlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ile renklenecek

İZMİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu hafta İzmir'deki kültür sanat etkinlikleriyle kutlanacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Bir Anadolu Masalı adlı çocuk oyununu, 21-23 ve 24 Nisan'da Konak Sahnesi'nde küçük tiyatroseverlerle buluşturacak.

Volkan Dinç'in yazıp yönettiği eser, çocukları bir efsane dünyasına götürüyor, efsanedeki padişah ile halkının sonsuza kadar bolluk ve bereket içinde yaşaması için bir kraliçe tavus kuşu tüyünün peşine düşen Yusufçuk'un hikayesini anlatıyor.

Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 21-23 ile 24 Nisan'da "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" adlı oyun çocuk dünyasına seslenecek.

Nil Ünlü Aycıl'ın yazdığı ve Levent Ulukut'un yönettiği şarkılı, danslı çocuk oyunu, dostluğun önemini, doğanın neden korunması gerektiğini, teknolojinin hayatımızdaki yerini konu alıyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 18-19-20-23 ve 24 Nisan tarihlerinde de Konak Sahnesi'nde Musahipzade Celal'in "Kaşıkçılar" adlı oyununu sahneleyecek.

Yönetmenliğini Metin Oyman'ın üstlendiği oyun, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan bir aşk öyküsünü, Göksu'daki esnaf eğlencelerini, kaşıkçı ustasının peştemal törenini Karagöz gibi geleneksel tiyatro unsurlarını barındırıyor.

27. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği 18 ve 24 Nisan tarihleri arasında farklı ülkelerden misafir çocukların ilçedeki gösterileriyle gerçekleştirilecek.

- Opera, bale, senfoni

İzmir Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan'da Kırmızı Çiçeğin Rüyası adlı çocuk balesini Elhamra Sahnesi'nde sahneleyecek.

Çiçekleri, böcekleri konuşturarak doğayı anlatma üzere kurgulanan oyun, dans dilini de kullanarak doğayı kabullenme ve sevme üzerine kurgulanmış.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 19 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Hakan Şensoy şefliğindeki konserde soprano sanatçısı Selva Erdener ile klarnet sanatçısı Nicolas Nicolas Baldeyrou'yu ağırlayacak.

Konserde P. Dukas'ın "Sihirbazın Çırağı", C. M. V. Weber'in "Klarnet Konçertosu", T. Taviş'in "Soprano ve Orkestra için İstanbul Halleri" adlı eserleri seslendirilecek.

- Film festivali

1. Uluslararası Mülteci Film Festivali, göç ve iltica temalı filmlerle sinema severleri buluşturacak.

Halkların Köprüsü Derneği tarafından Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında 12 uzun ve kısa metrajlı filmin gösterimi yapılacak.

Festivalde görme engelliler için dernek gönüllüleri tarafından sesli olarak betimlenen filmler de yer alacak.

- Retro Festivali

İzmir Retro Festivali de 19-23 Nisan arasında Alsancak Garı'nda yapılacak.

"Çok Çok Retro" sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde, nostaljik dekorasyon, antika, vintage kıyafetler, eski oyuncaklar, dans gösterileri, yarışmalar, konserler, yiyecek ve içecekler, butik çikolata ve şekerleme stantları katılımcıları geçmişe taşıyacak.

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