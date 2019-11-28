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İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:18 | Son Güncelleme

İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmirli sanatseverleri bu hafta tiyatro, bale, müzikal ve konserlerin yer aldığı bir kültür sanat programı bekliyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde 29-30 Kasım ile 4 Aralık'ta "Sandalım Kıyıya Bağlı" oyunuyla sanatseverleri ağırlayacak.

Dinçer Sümer'in yazıp Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda biri Türk, diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dans ile anlatılıyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 28-29 ve 30 Kasım'da "Kantocu", 3 ve 4 Aralık'ta ise "Oğul" adlı oyun sahnelenecek.

Kantocu'da, Milli Mücadele yıllarında İstanbul gece hayatındaki Verjin'in hikayesi, Haldun Dormen'in kaleminden anlatılıyor.

Sabri Özmener'in yönettiği Kantocu'nun besteleri ise Serpil Günseli'ye ait.

Konak Sahnesi'nde 28-29-30 Kasım'da Julie Jensen'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği, Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyun, tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, Dot'un alzaymır olan annesinin yanında olma ve bakımını üstlenme çabasını sahneye taşıyor.

- Opera, bale, senfoni programı

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 28-30 Kasım ile 3 Aralık'ta iki perdelik bale "5. Murad"ı, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Necdet Aydın Sahnesi'ne taşıyacak.

Osmanlı Devleti'nin en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5'inci Murad'ın 3 aylık saltanat dönemi sonrasındaki 28 yıllık Çırağan Sarayı yaşamı canlandırılıyor.

Kanlı Nigar müzikali de 2 ile 4 Aralık'ta Elhamra Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Alexander Rahbari şefliğindeki konserde keman solisti Dan Zhu'yu ağırlayacak.

Konserde Shumann ve Mahler'in eserleri seslendirilecek.

Doğumundan itibaren sol kolunu kullanamayan ve 2008 yılında fizyoterapistinin önerisiyle müziğe başlayan caz davulcusu Kaan Çelen, 3 Aralık'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirli müzikseverlerle buluşacak.

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