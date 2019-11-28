İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmirli sanatseverleri bu hafta tiyatro, bale, müzikal ve konserlerin yer aldığı bir kültür sanat programı bekliyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde 29-30 Kasım ile 4 Aralık'ta "Sandalım Kıyıya Bağlı" oyunuyla sanatseverleri ağırlayacak.

Dinçer Sümer'in yazıp Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda biri Türk, diğeri Rum iki Anadolu gencinin dostluğu, şiir, müzik ve dans ile anlatılıyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 28-29 ve 30 Kasım'da "Kantocu", 3 ve 4 Aralık'ta ise "Oğul" adlı oyun sahnelenecek.

Kantocu'da, Milli Mücadele yıllarında İstanbul gece hayatındaki Verjin'in hikayesi, Haldun Dormen'in kaleminden anlatılıyor.

Sabri Özmener'in yönettiği Kantocu'nun besteleri ise Serpil Günseli'ye ait.

Konak Sahnesi'nde 28-29-30 Kasım'da Julie Jensen'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği, Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyun, tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, Dot'un alzaymır olan annesinin yanında olma ve bakımını üstlenme çabasını sahneye taşıyor.