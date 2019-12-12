İzmir'de kültür sanat

İZMİR (AA) - İzmirli sanatseverler, aralık ayının soğuk günlerini konser, tiyatro ve sergilerin yer aldığı etkinlik programlarıyla geçiriyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, sanatseverleri Konak Sahnesi'nde 13 ve 14 Aralık'ta "Arf Sabiti", 17 ile 18 Aralık'ta ise "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyunlarla buluşturacak.

Feraye Şahin'in yazdığı ve Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf Sabiti", dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın hayatından kesitler sunuyor.

Julie Jensen'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği, Bengisu Gürbüzer Doğru'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyun, Dot adlı karakterin alzaymır olan annesinin yanında olma ve bakımını üstlenme çabasını anlatıyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi ise 13,14, 17 ve 18 Aralık'ta Kaşıkçılar adlı oyunla tiyatro severleri ağırlıyor. Musahipzade Celal'in yazıp Metin Oyman'ın rejisörlüğünü yaptığı "Kaşıkçılar" ise bir kaşık ustasının hayatını ve geleneksel sanatları sahneye taşıyor.

Karşıyaka Sahnesi'nde 13 ve 14 Aralık'ta "Oğul", 17 ve 18 Aralık'ta "Türkiye Kayası" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak. Gert Hofmann'ın yazıp Barış Eren'in çevirdiği "Oğul" adlı eserde, 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan oğlunu arayan bir annenin öyküsü konu ediliyor. Fehime Seven'in yazıp Seval Erözmen Kip'in yönettiği "Türkiye Kayası" ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin trajikomik öyküsünü anlatıyor.