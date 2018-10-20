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İzmir'de kulübe yandı, patlayan tüp korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir inşaatın girişindeki kulübede çıkan yangında bir piknik tüpü patladı.

İzmir'de kulübe yandı, patlayan tüp korkuttu

Mehmet GÜNEY/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir inşaatın girişindeki kulübede çıkan yangında bir piknik tüpü patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Patlama, bugün saat 03.30 sıralarında Vali Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın girişindeki kulübede yangın çıktı. Alevlerin kulübeyi sarması üzerine bir piknik tüpü patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kulübede maddi hasar meydana geldi. Patlamayı itfaiye ekiplerine bildiren yandaki inşaat alanının gece bekçisi Adnan Hekimoğlu (61) "Alevleri fark ettiğimde yetkiliye haber vermek için telefonumu aldım. Ardından alevlere müdahale etmek için geri dönerken yolun ortasına geldiğimde bir patlama sesi duydum. Hemen itfaiye ve polisi bilgilendirdim" dedi.

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