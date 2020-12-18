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İzmir’de kumar baskında 14 kişiye ceza

18.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kumar baskında 14 kişiye ceza

İzmir’in Aliağa ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 14 kişiye kumar oynamaktan toplam 17 bin 500 lira ceza kesildi.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığına dair aldıkları istihbaratı değerlendirerek operasyon düzenledi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 14 kişiye kumar oynamaktan toplam 17 bin 500 lira ceza kesildi.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığına dair aldıkları istihbaratı değerlendirerek operasyon düzenledi. İş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye toplam 17 bin 500 lira, Kovid-19 tedbirlerine uymamak suçundan da 15 bin 750 lira ceza yazıldı. İş yerinde ekiplerin yapmış oldukları aramalarda da bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermiler ile oyun malzemeleri ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında da kumar oynamaya aracılık etmek suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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