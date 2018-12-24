İzmir'de kumar operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki bir sendika binasına düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı iddiasıyla sendika başkanı ile kumar oynayan 93 kişiye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'ndeki bir sendika binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 bin tombala pulu ve 167 tombala kartı ele geçirildi.

Sendika Başkanı A.K.S. hakkında "kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken kumar oynadığı belirlenen 93 kişiye kabahatler kanunu gereğince "kumar oynamak" ve "kapalı alanlarda tütün ve tütün mamülleri kullanmak" suçundan idari para cezası verildi.

Aynı binaya daha önce de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 122 kişiye işlem yapılmış, sendika başkanı A.K.S hakkında adli işlem başlatılmıştı.

