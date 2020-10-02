İzmir’de kumar operasyonunda 123 kişiye 171 bin lira ceza

İzmir’de jandarma tarafından Bornova ve Torbalı ilçelerinde depolara düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 123 kişiye toplam 171 bin 178 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesi Laka Mahallesi ve Torbalı ilçesi Arslanlar Mahallesi’nde bulunan depolarda kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 59 kişiye "kumar oynamak" suçundan 69 bin 420 lira, 29 kişiye "kapalı alanda tütün mamullerini tüketmek" suçundan 5 bin 423 lira, Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 30 kişiye 95 bin 400 lira, kimlik bildirimi yapamayan 5 kişiye de 935 lira olmak üzere toplam 171 bin 178 lira ceza kesildi. "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan 6 kişi gözaltına alınırken, 3 bin 360 materyale el konuldu. Kumar oynanan 2 depo da mühürlendi.

