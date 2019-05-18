İzmir'de kumar operasyonunda 46 kişiyle ceza uygulandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, jandarma tarafından il genelinde 592 personel ile yapılan kumar operasyonlarında 46 kişiye toplam 31 bin 800 TL para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gün boyunca il genelinde kumar operasyonları düzenledi. Toplam 592 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 475 işletmeye baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda kapalı alanda sigara içme, kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama gibi suçlardan 46 kişiye toplam 31 bin 800 TL para cezası kesildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tombala makinesi, 3 projeksiyon cihazı, 1 plazma televizyon, 140 tombala kağıdı, 1150 tombala pulu ve 90 numaratörlü top ele geçirildi.

5 bin 927 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, haklarında arama kararı bulunan 21 kişiyi gözaltına aldı.

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