İzmir’de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kumarhaneye çevrildiği belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda E.B., M.Ç., M.Ö., M.Ö. ve F.B. isimli 5 kişi iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.B.’ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan, diğer şüphelilere ise kumar oynamaktan adli işlem uygulandı.

