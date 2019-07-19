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İzmir'de kurbanlık fiyatlarında artış yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

 İZMİR Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'deki bazı çiftliklerin elindeki hayvanların yüzde 70'ini sattığını açıkladı.

İzmir'de kurbanlık fiyatlarında artış yok

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'deki bazı çiftliklerin elindeki hayvanların yüzde 70'ini sattığını açıkladı. Civil, bu yıl fiyatlarda büyük bir değişikliğin olmayacağını dile getirdi.
Yaklaşan Kurban Bayramı ile çiftliklerden kurbanlık satışları başladı. İzmir'de kurbanlıkların henüz pazarlara gelmediğini ifade eden İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, bu yıl fiyatlarda büyük bir değişikliğin olmayacağını dile getirdi. 11-14 Ağustos 2019 tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı için büyükbaş kurbanlıkların kilosunun bu yıl 18-20 lira arasında değişeceğini anlatan Civil, "Küçükbaşta ise kuzu daha pazara açılmadı. Kurbanlıklar da pazarlara gelmedi ama çiftliklerden satışlar başladı" dedi.
FİYATLAR ÜRETİCİYE GÖRE DÜŞÜK
Kemalpaşa, Turgutlu, Menemen, Torbalı, Tire ve Bayındır'da çiftliklerden satışların yapıldığını anlatan Osman Civil, hayvan sayısı açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı. Civil şöyle konuştu: "İzmir'deki birçok çiftlikte kurbanlıkların yüzde 70'i satılmış durumda. Kurbanlık fiyatları üreticinin beklentisine göre düşük ama artacağını düşünmüyorum. Fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yok. Maliyet artışları açısından bakıldığında fiyatlar üretici açısından kötü. Ama tüketici açısından değişik bir şey yok. Çünkü geçen yılla aynı düzeyde. Büyük ulusal marketlerin kurbanlık satışı, üreticiler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Kızılay da 21 kiloluk hisseyi 1500 liraya satıyor. Hesaplandığında kilosu 70 liraya geliyor. Oysa etin kilosu 30 liraya çıktığında pahalı bulunuyordu. Bu para üreticinin değil marketlerin cebine gidiyor."
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